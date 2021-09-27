İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8382
  • EURO
    10,3459
  • ALTIN
    496.777
  • BIST100
    1389.53
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kritik görüşme öncesi Rusya'dan Türkiye açıklaması!
Politika

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan Türkiye açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi. Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, 'İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler.' diye konuştu.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:28
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde 29 Eylül'de yapılması planlanan Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak." dedi.

Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler." diye konuştu.

Peskov, Rus ve Türk işletmelerinin bu konuyla ilgili olduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.