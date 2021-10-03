TRT Haber 3 Ekim 2021 Pazar 13:21 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 13:26

Güvenlik kaynakları, İdlib'de son duruma ilişkin, "Türkiye mutabakat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getiriyor. Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede mutabakat sorumlulukları teyit edildi." dedi.

Güvenlik kaynakları: Gözlem noktalarında bir değişiklik yok.

Güvenlik kaynakları: 400 binden fazla Suriyeli İdlib'e geri döndü

Güvenlik kaynakları: Ortak devriyeler Türkiye tarafından sonra erdirilmedi. Tekrar başlaması konusunda çalışmalar sürüyor

İRAN'IN TATBİKATI

Güvenlik kaynakları: İran'ın tatbikatını yakından takip ediyoruz.

EMEKLİ GENERALLER

Güvenlik kaynakları: TSK'da yalnızca ocak ve şubat ile temmuz ve ağustos aylarında emeklilik dilekçesi verilebiliyor.

Güvenlik kaynakları: 31 Ağustos itibariyle yalnızca 2 general şahsi sebepler ile emekliliğini istedi.