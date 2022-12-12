İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6486
  • EURO
    19,6441
  • ALTIN
    1068.43
  • BIST100
    5193.3
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı
Politika

#CANLI Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada. Ülkenize sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeleriniz ve kazanç kaygılarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Elbette herkes alın terinin karşılığı olarak kazanacak.' dedi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ

Kumluca ve Finike ilçelerimizde meydana gelen sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI

Asıl büyük atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı adı altında 2023'den başlayarak önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştireceğiz

Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları geride bırakmalıyız

Samsun'dan Erzurum'a milli mücadele adımlarının her biri bizim için geçmişten geleceğe bir muhasebe meselesidir.

Cumhuriyetimizin 100. yılı sevincini yaşamak öyle sadece lafla, sözle olmaz. Bizim için 100. yıl demek istiklalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir.

Büyük atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı başlığı altında 2023'ten başlayarak önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz.

BAŞÖRTÜSÜNE İLİŞKİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ülkenize sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeleriniz ve kazanç kaygılarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Elbette herkes alın terinin karşılığı olarak kazanacak

Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız.

Malı veya hizmeti, akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar, kendilerine kaybettirdiklerini unutmamalı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.