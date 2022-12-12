CANLI Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ



Kumluca ve Finike ilçelerimizde meydana gelen sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI



Asıl büyük atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı adı altında 2023'den başlayarak önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştireceğiz

Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları geride bırakmalıyız

Samsun'dan Erzurum'a milli mücadele adımlarının her biri bizim için geçmişten geleceğe bir muhasebe meselesidir.

Cumhuriyetimizin 100. yılı sevincini yaşamak öyle sadece lafla, sözle olmaz. Bizim için 100. yıl demek istiklalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir.

Büyük atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı başlığı altında 2023'ten başlayarak önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz.

BAŞÖRTÜSÜNE İLİŞKİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ



Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ülkenize sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeleriniz ve kazanç kaygılarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Elbette herkes alın terinin karşılığı olarak kazanacak

Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE



Sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız.

Malı veya hizmeti, akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar, kendilerine kaybettirdiklerini unutmamalı