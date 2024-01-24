Kritik MGK yarın toplanıyor! İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. MGK'nın öncelikli gündemi terörle mücadele olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masaya yatırılacak, terörle mücadelede genişleme doktrini üzerinde durulacak.

Türkiye'nin Güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasını önlemek için atılabilecek adımlar görüşülecek. Türkiye'ye zarar veren her oluşum hedefe alınırken, terör örgütüne açıktan destek veren Süleymaniye yakın mercekte incelenecek.

Ayrıca İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki insani dram ile Ukrayna savaşı ve Kafkasya'da son durum da masada olacak. Öte yandan Akdeniz kıyılarına vuran cesetler bağlamında düzensiz göç konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

'TERÖRİSTAN'A İZİN YOK

Güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Devletin güvenlik birimlerinin tam koordinasyonunu gösteren toplantıdan "Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek" kararı çıktı.

MGK'da bu konuda atılacak adımlar ile terörle mücadelede genişleme doktrini görüşülecek.

KYB'YE AYRI PARANTEZ

Türkiye'ye zarar veren her oluşum, terör unsurlarını besleyen ve destek veren kanallar tespit edilecek ve kim olduğuna bakılmadan yok edilecek.

Bu kapsamda terör örgütünün lojistik ikmal merkezi haline gelen Süleymaniye/KYB'ye ayrı bir parantez açılacak. Dışişleri Bakanı Fidan, KYB tutumunu değiştirmezse yaptırımların ötesinde daha ileri adımlar atılacağını dile getirmişti.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ile PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar görüşülecek.

FİLİSTİN'DEKİ İNSANİ DRAM

İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulüm ve yaşanan insani dramın MGK gündeminde olması öngörülüyor. Savaşın yayılma riski ve bölgesel gerilim odakları toplantının gündem maddelerinden olacak. ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen Filistin konulu toplantının çıktılarının MGK'da ele alınması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş günden güne derinleşiyor. Karadeniz'de istikrar ve Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım MGK'da görüşülecek.

HUDUT GÜVENLİĞİ VE GÖÇ

Hudut kartalları üstün gayretle sınırlarda özveriyle görev yaparken yerli ve milli teknoloji de sınır güvenliğine önemli katkı sunuyor. Hudut güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler de toplantıda ele alınacak başlıklardan olacak. Son günlerde Akdeniz'e vuran cesetler bağlamında düzensiz göç ile mücadele konusunun da gündeme alınması bekleniyor.