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Politika

Kritik S-400 açıklaması: Türkiye karar verir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, S-400 füze sisteminin kullanımına Türkiye'nin karar vereceğini ifade etti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 08:13 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 08:13
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"Bu konu artık bizim için kapanmıştır" diyen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerinin ABD'ye alternatif olmadığını kaydetti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin S-400 konusunda attığı adımın "NATO müttefikliği sorumluluğunu ihlal anlamına gelmeyeceğini" belirten Kılıç, "Türkiye'ye olabilecek bir saldırıya karşı savunma ile alakalı attığımız ve atacağımız adımlar konusunda bizim yanımızda durmayan ve yeterince destek vermeyen NATO müttefiklerimizin ortaya koymuş olduğu tutumdan dolayı S-400'ü aldık" dedi.

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