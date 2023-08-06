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Politika

Kritik toplantı başladı! Türkiye de katılıyor

Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi. Toplantıya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katılıyor.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 07:11 - Güncelleme:
Kritik toplantı başladı! Türkiye de katılıyor
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El-İhbariyye kanalında yer alan haberde, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının dün Cidde'de başladığı belirtildi.

Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi.

Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KILIÇ, CİDDE'DE "UKRAYNA BARIŞI" KONULU ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLARI TOPLANTISI'NA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bugün düzenlenen "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılıyor.

Edinilen bilgiye göre, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 5 Ağustos'ta Cidde'de düzenlenecek. Türkiye adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç'ın katılacağı toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak, Rusya-Ukrayna barışı için fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantıya, NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katılması bekleniyor. Kılıç, toplantı kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

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