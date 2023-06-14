Kritik toplantı sonrası Türkiye, NATO ve İsveç tarafından peş peşe açıklama

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG, ANKARA'DAKİ ÜÇLÜ TOPLANTIYI DEĞERLENDİRDİ



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında bugün Ankara'da yapılan toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Stoltenberg, 15-16 Haziran'daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 4. toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da ve Ankara'da yakın zaman önce görüşmeler yaptığını hatırlatan Stoltenberg, son görüşmede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki ortak mekanizmanın toplanması konusunda uzlaştıklarını belirtti.

Jens Stoltenberg, Ankara'da bugün yapılan görüşmeye kendisinin kabine şefinin katıldığını belirterek, "Az önce kendisiyle konuştum. Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme bulunduğunu bildirdi. İsveç'in üye olarak onaylanması konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Üyelik konusunda bir takvim sunamayacağını vurgulayan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"İsveç (taahhütlerini) yerine getirdi. Anayasayı değiştirdiler, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdılar ve Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdılar. İsveç'in Türkiye ile uzlaşılanlar üzerinden daha fazla ne yapılabilir meselesini konuşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Örneğin; bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin iadesi söz konusuydu. Bu hem terörle mücadele bakımından iyi hem de İsveç'in organize suçla mücadele çabaları bakımından iyi. Çünkü bu gruplar çoğunlukla birbiriyle bağlantılı. İsveç'te organize suça bulaşanlarla Türkiye'deki terör eylemlerine karışanlar sıklıkla aynı kişiler. İsveç'i en yakın zamanda üye olarak kabul etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

İsveç'in NATO müzakerecisi ise, "Türkiye ile bugün yapılan görüşme iyi geçti, görüşmelerin devam etmesine karar verildi" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE, FİNLANDİYA İSVEÇ DAİMİ ORTAK MEKANİZMASI'NIN DÖRDÜNCÜ TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Daimi Ortak Mekanizma dördüncü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın başkanlık ettikleri Türk heyetinde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, İsveç'in Üçlü Muhtıra'da yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizma'nın önemini vurgulamış ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılan Finlandiya'nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır."