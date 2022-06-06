İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5791
  • EURO
    17,8074
  • ALTIN
    984.146
  • BIST100
    2650.27
Politika

Kritik ziyaret öne çekildi! Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gıda krizinin çözümü için görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye ziyarete geliyor. Edinilen bilgilere göre Bakan Lavrov'un ziyareti öne çekildi.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve Rusya-Ukrayna Savaşı konularını görüşmek üzere Ankara'ya gelecek. Lavrov'un önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ardından ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

ZİYARET 7 HAZİRAN'A ÇEKİLDİ

Edinilen bilgilere göre Bakan Lavrov'un ziyareti öne çekildi. Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'de olması bekleniyor. Ziyaretin öne çekilmesinin sebebinin ise Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat olduğu belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu bugün "Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu"nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Kuleba ile sürekli temas halindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.