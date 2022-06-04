Kritik ziyaretler haftasında dünyanın dikkati Türkiye'de olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart'ta katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Türkiye'ye de gelecek günlerde birçok ülkeden dışişleri bakanlığı düzeyinde ziyaretin gerçekleşeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun saydığı bakanlar arasında Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek olanlar da var, dünya açısından önemli konuları görüşmeye gelenler de.

Gelecek hafta başlayacak ziyaret maratonunda Türkiye'ye gelecek ilk konuk bakan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan olacak. Abdullahiyan'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaretin gerçekleşeceği 6 Haziran'da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek.

Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak.

Türkiye, 7 Haziran'da ise Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi ağırlayacak. 8 Haziran'da ise Türkiye-Hollanda Konferansı (Wittenburg) kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ağırlayacak.

Göreve ocak ayında gelen Hoekstra'nın bu ziyareti Abdullahiyan gibi Türkiye'ye düzenlediği ilk ilk resmi ziyareti olacak.

- LAVROV, KARADENİZ'DE GÜVENLİ KORİDORU GÖRÜŞMEYE GELECEK

Çavuşoğlu'nun AA Editör Masası'nda verdiği bilgilere göre 8 Haziran, dünya açısından da önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

Lavrov ve heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ve askeri temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de gündemde.

Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere göre Ukrayna, özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunlarından endişe ederken Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli.

- ÇAVUŞOĞLU ÇEKYA'YA GİDECEK

Lavrov'un ziyaretinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 9 Haziran'da Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiği yürütülen haftanın sonunda Çekya'ya bir ziyaret yapacak.

Türkiye'ye 15 Haziran'da ise hem Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'i hem de İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'i ağırlayacak.