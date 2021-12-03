Sabah 3 Aralık 2021 Cuma 10:43 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:46

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ gibi bölgelerde son yıllarda aldığı inisiyatifle oyun değiştirici rol üstlenen Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki problemler için de arabulucu rol üstlenmesi üzerine görüşmeler gerçekleştirilecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde 'Türkiye'nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da ele alınacağını' ifade etti.



Sabah'ın haberine göre, bu durum Ankara'nın son dönemde dış politikada dünyadaki meselelerde etki alanındaki artışını gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bölgede barıştan yana olduğunu belirterek, "Karadeniz'in, gerginliklerin değil, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO'NUN ANA GÜNDEMİ RUSYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki etkili iletişim Astana ve Soçi süreçleri başta olmak üzere bölgesel meselelerde krizlerin büyümesinin önüne geçti. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki son dönemdeki gelişmelere ilişkin "Rusya ile Türkiye arasındaki önemli uluslararası sorunlara ilişkin bazı farklılıkların ciddiyetine rağmen, bu farklılıkların tartışılması her zaman dostane, açık sözlü ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmektedir" ifadelerini kullandı. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarınca Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen toplantılarda da ana gündem maddelerinden birini Rus ordusunun Ukrayna sınırında tahkimat yaptığı iddiaları oluşturdu.

TÜRKİYE İLE UKRAYNA BİRBİRİNİN MENFAAT YÖRÜNGESİNDE

Ankara-Kiev ilişkileri de son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği ile daha ileriye taşındı. Ukrayna ile Türkiye arasındaki siyasi diyalog kapsamında yoğun temaslar gerçekleştiriliyor. Dış politika uzmanlarına göre bu durum, iki devletin gerek coğrafi konum, gerek ekonomi ve ticaret, ulaşım, enerji, savunma sanayii ve diğer alanlarda karşılıklı yararlı işbirliğini geliştirme niyeti açısından birbirinin menfaat yörüngesinde bulunmasıyla ilişkilendiriliyor. Ukrayna'nın çatışma bölgelerinde başarı destanı yazan Türk üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ları satın alması da dikkat çekiyor. SİHA satarken hassas bölgelerde insan haklarına riayet etme şartı koşan Türkiye, SİHA'ların Ukrayna tarafından kullanılması noktasında herhangi bir ülkeye hesap verme durumu olmadığının altını çiziyor. Ankara, bir savunma ürününü satın alan ülkenin, ürün eline geçtikten sonra kullanma sorumluluğunu da beraberinde aldığını kaydediyor.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Türkiye, Kırım'ın işgalini tanımıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor ve Avrupa Birliği toplantıları başta olmak üzere birçok uluslararası portalda bu durumu dile getiriyor. Ankara, Donbas krizinde sorunun yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi yönünde görüş bildirmişti.