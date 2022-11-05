'Krizlerde anahtar rol oynuyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizinin çözümü diplomatik başarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Millet ve parti olarak geçmişi reddetmeden, maziye sırtımızı dönmeden mevcut kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun çıkış noktasını da bu yaklaşım oluşturuyor



Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu paylaşırken emrivaki yapmadık, 85 milyon hep beraber şekillendirelim istedik



Milletimizin geleceğini ilgilendiren meselelerde daha itinalı davrandık. Bu hassasiyetimizin olumlu sonuçlarını pek çok kez görme fırsatı bulduk

Milletimizin inancını zedeleyecek, milletimizi mahcup edecek milletimizin inancını kıracak hiçbir iş yapmadık

İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük

Siyaset mühendislikleriyle milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik

Sayısız vesayet oyunları ve hatta darbe girişimine kadar birçok engellemeyle karşılaştık

Muhafazakar devrimci derken bir paradoksu değil, kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz

Millet ve AK Parti olarak geçmişi reddetmeden, geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz

Türkiye Yüzyılı vizyonunu, ülkemize yeni bir perspektif kazandıracaktır

Türkiye'ye dair hayali, teklifi olan kim varsa herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz

Günü kurtarmak için siyaset yapılmaz. Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi yarını planlamaktır. Yaptığınız hamlelerin nereye varacağını kestiremiyorsanız kendinize ve ülkenize bedel ödetmeniz kaçınılmazdır

Düzensiz göç meselesi, insan hayatına verilen önemi ortaya koydu

Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin haklılığı yaşanan her gelişmeyle teyit edildi

Devleti, hayatın tamamen dışına çıkartmaktan bahsedenler şimdi tam tersini savunuyor

Ukrayna savaşı sürecinde, bizim dünya 'dünya beşten büyüktür' sözümüzün ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı

Türkiye zamanında attığı adımlarla krizleri en başarılı yöneten ülkelerden biri olmuştur

Muhafeletin eleştirilerine rağmen Kamu-Özel ortaklığı modeliyle hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri salgın döneminde yüz akımız oldu

Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk

Kendi savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesine geçerek dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geldik

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde etkin ve hızlı kararlar aldık

Parlamenter sistem olsaydı kritik kararları hemen alamaz ve hayata geçiremezdik. Ama mevcut sistem ile kararları hızla aldık

Ekonomide büyümeyi 5 temel esas üzerinden gerçekleştirdik

Putin, Zelenski ve BM ile dengeli münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk

Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli birer örnektir

Diplomaside uyguladığımız politikalarla anahtar rol üstleniyoruz

Sahte ve sanal gündemlerin peşinden gitmek yerine, kendi projelerimizi üretiyoruz

Dünyada devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'de teşmil etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Nasıl 2023 hedeflerimizi adım adım hayata geçirdiysek, 2053 vizyonumuzu da kendimiz geliştirecek ve uygulayacağız

Türkiye binlerce yıllık devlet geleneği ile kendi yolunu çizecek ve o yolda yürüyecek dirayete sahiptir