'Küba’ya uygulanan ambargoya son verilmeli'

Bakan Çavuşoğlu, ilk iki görüşmesini Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Küba Halkın Gücü Parlamento Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile yaptı. Bakan Çavuşoğlu, son olarak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgileri verdi: Türkiye-Küba ilişkileri çok iyi düzeyde. Parlamentolar arası temasları artıracağız. TBMM, Parlatino’da (Latin Amerika Parlamentosu) gözlemci olacak. Küba’daki Türk yatırımları artıyor. İlişkilerimizi tarım, inşaat, altyapı, enerji, sağlık ve turizm sektörlerinde geliştireceğiz. Tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Küba’ya uygulanan ambargoya son verilmesi için BM kararını desteklemeye devam edeceğiz.