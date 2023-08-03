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Politika

Kuleba: Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayacak tek lider

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Kuleba: Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayacak tek lider
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Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'a açıklamada bulundu.

Rusya'nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

- KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • putin
  • tahıl anlaşması

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