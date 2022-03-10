10 Mart 2022 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 13:11

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya'da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuleba'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Aslında hem kolay hem zor bir görüşme oldu. Şu açıdan kolaydı; Sayın Lavrov geleneksel söylemini sürdürmeye devam etti. Zordu çünkü; elimden geleni yapmaya çalıştım, insani bir dram söz konusu."



"Benim görevim bu toplantıda insani bir koridor ve 24 saatlik bir ateşkes için çaba göstermekti. Lavrov, özellikle Mariupol konusunda, çünkü buradaki insanlar çok zor durumda, bir taahhütte bulunmadı."



"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı"

"Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım"

"Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bunu Sayın Lavrov'la paylaştım. Buna yapıcı değerler ve insani değerler bağlamında yaklaşmasını bekledim. Ben binlerce masumun adına onlarla görüştüm. Umarım onlar için bir geçiş koridoru oluşturulabilir."

"Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız"

"Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım"

"Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz düzenli çalışıyor ve bir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce hiçbir ihlal yaşanmamıştı. Bu nedenle yapılacak en doğru şey Rus ordusunun o bölgeden uzaklaşmasıdır."