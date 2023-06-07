İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3161
  • EURO
    25,6943
  • ALTIN
    1458.97
  • BIST100
    5561.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: 'Laikliğe hançer saplandı'
Politika

Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: 'Laikliğe hançer saplandı'

28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesini hazmedemeyen CHP'nin fondaş medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni esnasında dua edilmesinden rahatsız oldu. Fondaş medyada söz konusu tören için 'Laikliğe bir hançer daha saplandı.' yorumları yapıldı.

7 Haziran 2023 Çarşamba 23:40 - Güncelleme:
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: 'Laikliğe hançer saplandı'
ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde dua edilmesi CHP medyasını rahatsız etti. Cumhuriyet gazetesi, duayı "laikliğe hançer" olarak nitelendirdi.

Genel başkan değişikliği kavgalarına tutuşulan CHP'de ve medyasında "laiklik" tartışmaları başladı. CHP destekçisi Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dua edilmesini hazmedemedi.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni düzenlenmiş, 3 Haziran'daki merasimde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etmişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Başkan Erdoğan'ın göreve başlama merasiminde gayrimüslim katılımcıların dahi el açarak "amin" dediği duayı eleştirdi. Kalkandelen, dua edilmesine tepki göstermeyen CHP yönetimine de çattı.

Kalkandelen, bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Eski hamam eski tas" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet işleri başkanının dualarıyla göreve başlama töreni düzenlerken laikliğe bir hançer daha saplandı. Dünyanın gözleri önünde İsmailağa ve Nurcuların önde gelen isimleri, Erdoğan'ın davetlisi olarak törende yer aldı.

CHP yönetimi tepki gösterdi mi? "Tarikatlar ve cemaatler, 1925'te çıkarılan 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldı; bu yapılan yasayı ihlaldir, anayasaya aykırıdır" dedi mi? Demedi! Kendi milletvekilleri TV'lerde "677 sayılı kanun kadük oldu" dediğinde de susmuştu; susmaya devam ediyor!

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan
  • fondaş medya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.