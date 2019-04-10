Külliye’de güven mektubu kabulleri
Başkan Erdoğan, Moskova dönüşü dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 4 ülkenin Ankara’ya atanan büyükelçilerini kabul etti.
Erdoğan’a önce Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta güven mektubunu sundu. Peralta’nın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarının Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı da çektirildi. Erdoğan, ardından Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han’ı kabul etti. Güven mektubunu sunan Büyükelçi Han eşi ve bazı elçilik çalışanlarını Erdoğan’a takdim etti.
GELENEKSEL KIYAFETLE GELDİ
Erdoğan daha sonra Moritanya Büyükelçisi Sid’Ahmed El Bekaye Hamady’i kabul etti. Erdoğan’a güven mektubu sunan Hamady’in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Erdoğan son olarak Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki’yi kabul etti. Güven mektubunu sunan Ondieki’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdim etti. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
MORİTANYA
Başkan Erdoğan’ın kabullerinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Külliye Protokol Müdürü Alparslan Acarsoy da hazır bulundu.
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