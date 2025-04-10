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Politika

Külliye'de ''Terörsüz Türkiye'' görüşmesi! Başkan Erdoğan DEM Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşme sonrası DEM Parti'den 'Çok pozitif bir görüşme oldu! Çok daha umutluyuz' açıklaması geldi.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Külliye'de ''Terörsüz Türkiye'' görüşmesi! Başkan Erdoğan DEM Heyetini kabul etti
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Terörsüz Türkiye' takvimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yaptığı açıklamalarla başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partili İmralı heyetini kabul etti.

Bu kapsamda, DEM Parti heyetiyle Meclis'te ilk görüşen de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

İmralı'nın 27 Şubat'taki çağrısıyla süreçte yeni bir safhaya geçildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAYATİ ÖNEMDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye meselesi ülkemiz açısından hayati önemde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

İMRALI HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

DEM Heyeti: Hızlı adımlar olacak

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