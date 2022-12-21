Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçının yüzyılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Ödül alanlar;

- Tiyatro: Ayla Algan

- Müzik: Ajda Pekkan

- Geleneksel Sanat: Gülbün Mesara

- İlim Kültür: Hayrettin Karaman

- Mimar: Hilmi Şenalp

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Bizim inancımızda alimler peygamberlerin varisi olarak görülür.

- Edebiyat alanındaki büyük ödülü Türkçe'nin büyük savunucusu Yavuz Bülent Bakiler'e veriyoruz.

- Hayrettin Karaman hocamız vesayete karşı dik duruşuyla temayüz etmiş bir kişiliktir.

- Maruz kaldığı baskıya, haksızlığa ve hadsizliğe rağmen halen gazete yazıları, makaleleri, hikmet dolu sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan muhterem hocamız Hayrettin Karaman hocamızı tebrik ediyoruz, özellikle şahsen benim de hocam olması hasebiyle saygılarımı sunuyorum.

- 1973 yılında ebedi aleme irtikal eden Aşık Veysel, Anadolu Halk ozanlarının yakın tarihimizdeki en önemli kişilerindendir. Aşık Veysel'in Sivas ellerinden söylediği türküler bütün gönül coğrafyamızda yankılanmıştır.

- Bizim medeniyetimiz bir aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği mümbit topraklardır.

- Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

- Ülkemizin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz.

- Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleri ile ilgili gerekli adımları attık.

- Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir.

- Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz.

- Türkiye Yüzyılı, sanatın ve sanatçılarımızın da yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanı olarak attığınız ve atacağınız her adımda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum.

- İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz.