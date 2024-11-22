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Politika

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi komisyonda görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi komisyonda görüşülmeye başlandı
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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının özel bütçe, bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

  • TBMM Plan
  • Bütçe Komisyonu
  • 2025 bütçe

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