'Kürdistan diyenlerin gerçek niyeti ortadadır'
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: Kürdistan diyenlerin gerçek niyeti ortadadır
Birileri tarafından “Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı’na kaybettireceğiz” ifadelerinin kullanıldığını hatırlatan Özhaseki “Baştan sonra skandal. Kürdistan nedir? Nereden çıktı bu laf? Kürdistan diye bir yer var mı bizim ülkemizde? Ülkemizin baştan sona en ücra köşesine kadar adı tektir, o da Türkiye’dir. Onu da bölmeye kimsenin gücü yetmez. Gerçek niyetleri ortada. Böyle bir kirli pazarlık olmaz. Evlatlarımızın katiliyle bir araya gelinmez. O kan bulaşan oylara talip olunmaz” dedi.
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