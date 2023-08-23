Küresel yükselişimize işaret ettiler: Türkiye'ye vaaz verilen günler geride kaldı

Yunan basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı"na ilişkin çarpıcı bir analiz yazısı kaleme alındı.



Ortaya çıkmaya başlayan çok kutuplu dünyanın Türkiye'yi büyük güç statüsüne yükselişine olanak sağlayacağı ifade edildi. Türkiye'nin Orta Doğu ve Orta Asya'daki nüfuzunu ve ekonomik gücünü daha geniş bir alana genişletmeye çalıştığından söz edildi.

"TÜRKİYE'YE VAAZ VERİLEN GÜNLER GERİDE KALDI"

ABD'nin Ankara'nın Moskova'ya yaklaşmasından korktuğu kaydedilirken Türkiye'nin büyük güçler arasında dikkatle ayarlanmış bir dengeleme politikası izlemeye çalıştığına dikkat çekildi.

Bir Amerikan başkanının Türk liderlerin yanında durup vaaz verdiği günlerin geride kaldığı belirtildi.

Putin'i ikna ederek Tahıl Koridoru Anlaşması'nda kritik bir oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pragmatik bir düşünceye sahip olduğu vurgulanan analiz yazısında ABD-Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gitmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Karabağ zaferinde Azerbaycan'a verdiği askeri desteğin bazı ülkeleri rahatsız ettiği kaydedilirken Türkiye'nin büyük güçler arasında hareket ederek stratejik bağımlılıktan kaçınmaya çalıştığından bahsedildi. Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye'nin Washington ve müttefikleri için önemi Karadeniz bölgesinin ötesine uzanıyor. Örneğin Ankara, Kafkasya'da istikrarın korunmasına da yardımcı olabilir. Aynı şey Irak ve Suriye için de geçerli. Son olarak Washington, Türkiye'nin, tüm Avrupa'nın Doğu Akdeniz'in potansiyel olarak geniş kaynaklarından yararlanmasına olanak tanıyacak sürdürülebilir bir enerji transfer mimarisi yaratılmasına yardımcı olabileceğini umuyor. Washington, Ankara ile ilişkilerini istikrara kavuşturmaya çalışmalıdır. Bu onun daha işlemsel bir zihniyete doğru ilerlemesi gerektiği anlamına geliyor."