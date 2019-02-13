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Kurmaylar 49 il için bir araya geldi

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin son görüşmesinin ardından iki parti kurmaylarının Cumhur İttifakı’nın genişletileceği illerle ilgili çalışmaların detayları netleşmeye başlıyor.

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın dün planlanan görüşmesi öncesinde her iki partide de, ittifakın genişletilebileceği illere yönelik detay çalışmalar yapıldı. Her iki parti kanadında da yapılan çalışmalarda toplamda 49 ilin iki parti kurmayları tarafından masaya konulması gündemde.  

KARS, IĞDIR MHP’YE

Çalışmalar, MHP’nin güçlü ve önde olduğu illerde AK Parti’nin, AK Parti’nin önde olduğu illerde ise MHP’nin adayını çekmesi şeklinde hazırlandı. 2014 seçimlerinde MHP’li adayın kazandığı, ancak daha sonra partiden istifa etmesiyle bağımsız kalan Kars belediyesinde yine MHP adayının yarışması üzerinde duruluyor. Kars’ta AK Parti adayının çekilip, bunun yerine Cumhur İttifakı’nın adayı olarak MHP’li adayın, bölgedeki diğer adayla yarışması sağlanacak. Aynı şekilde Iğdır’da da AK Parti adayının çekilerek MHP’li adayla yola devam edilmesinin söz konusu olabileceği değerlendiriliyor. 

ELAZIĞ’DA AK PARTİLİ ADAY

Öte yandan Elazığ’da AK Parti’nin adayının yarışa devam etmesi, MHP’li adayın çekilmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın da yine değerlendirme kapsamında tutulduğu bildiriliyor. Batı bölgelerinde de özellikle Kütahya, Uşak ve Çanakkale için kamuoyu araştırmalarına göre iki partinin adaylarının durumu masada değerlendirmeye tabi tutulacak. 

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