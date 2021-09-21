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Politika

Kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri tehdit etti

Ankara'da düzenlenen programda kürsüye çıkan CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, nefret dolu söylemlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Emir, AK Parti'ye oy verenleri de tehdit etti.

21 Eylül 2021 Salı 17:50 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 17:50
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Cumhuriyet Halk Partisi içinden millet iradesini yok sayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka hakaret ve tehdide varan söylemler gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından nefret kustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri hedef aldı.

ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"

Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.

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