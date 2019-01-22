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Suriyeli muhalif Kürt lider Abdülhekim Beşşar: Kürtleri DEAŞ'tan sonra bekleyen en büyük tehlike YPG/PKK

Suriyeli muhalif Kürt lider Abdülhekim Beşşar, Kamışlı'nın mülki amirinin kendisine ilçeyi iki gün içinde terk etmezse YPG/PKK tarafından öldürüleceğini söylediğini dile getirerek, 'PYD ne Kürt ne de Suriyelidir. Suriye'ye ait ya da Kürtlere ait bir gündemi yoktur.' dedi.

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Suriyeli muhalif Kürt liderlerden Abdülhekim Beşşar, "Kürtleri DEAŞ'tan sonra bekleyen en büyük tehlikenin YPG/PKK olduğunu" söyledi.
 
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunda (SMDK) Suriye Kürt Ulusal Konseyini (ENKS) temsil eden Abdulhekim Beşşar, TRT World'e yaptığı açıklamada, memleketi Kamışlı'da yaşadığı dönemde YPG/PKK'nın kendisinin öldürülmesi için sözde karar çıkarttığını anlattı.      
 
"Onlar Kürtlere Esed rejiminden daha çok zarar verdi." diyen Beşşar, "PYD, Araplar ve Kürtler arasında bir bölünmeye sebep oldu." ifadesini kullandı.      
 
Beşşar, ABD'nin Kürtler ve PYD'yi birbirinden ayırt edebilmesini umduğunu belirterek "Türkiye'nin Suriye halkının haklarına yönelik güçlü ve istikrarlı bir pozisyonu var." dedi.      
 
Türkiye'nin Kürtler ve YPG/PKK'yı birbirinden ayırt ettiğini vurgulayan Beşşar, "Kürtleri DEAŞ'tan sonra bekleyen en büyük tehlikenin YPG/PKK olduğunu" altını çizdi.      
 
 YPG/PKK, Suriye'nin yaklaşık üçte birini işgal etti. Örgütün işgalindeki alanlarda çoğunlukla Araplar yaşıyor. Gençleri zorla silah altına alan örgüt, muhalif sesleri ve kendisine direnen azınlıkları alıkoyuyor. Terör örgütü, yayıldığı Arap topraklarındaki sivilleri, evlerine el koyduktan sonra yer göstermeden yerinden ediyor ya da insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahrum bırakıyor.      

Suriye´de ABD- terör örgütü YPG konvoyuna intihar saldırısı

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