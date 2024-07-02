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Politika

Kurtulmuş, ABD'de birinci olan İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışması 'Spaceport America Cup'24'te birincilik ödülünü alan İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı'nı kabul etti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 17:04 - Güncelleme:
Kurtulmuş, ABD'de birinci olan İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nı kabul etti
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Kurtulmuş, İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nın başarılarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, öğrenci ve eğitmenleri tebrik etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en büyük güçlerinden birisinin gençler olacağını ifade eden Kurtulmuş, TEKNOFEST kuşağının hayalleriyle gerçekleşen projelerin neticeye ulaşması için her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nın çalışarak, üreterek, hayal kurarak hayata geçirdikleri projelerle tarihi başarılara imza attığını dile getiren Kurtulmuş, öğrencilere teknoloji yolundaki çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam, Vefa Havacılık Mekanik Ekip Görevlisi ve Takım Kaptanı, İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nurullah Bedir, Vefa Havacılık Takımı Aviyonik Sorumlusu, İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Muhammed Kam, Vefa Havacılık Ekibi Takım Kurucu Lideri, İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Ömer Faruk Sarıgöz, 2021-2023 Vefa Havacılık Takımı Üniversite Proje Takımı'nda Pilot, Aviyonik Sorumlusu ve Takım Kaptanı, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Rıza Eke, Vefa Havacılık Takımı Mekanik Tasarım Mühendisi, İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdullah Talha Kiraz, Vefader Ankara Temsilcisi Fatih Maden yer aldı.

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