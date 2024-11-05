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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya'ya gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılmak üzere Brezilya'ya gidecek.

AA5 Kasım 2024 Salı 11:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya'ya gidecek
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğindeki P20 Zirvesi, başkent Brazilya'da 6-8 Kasım'da "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" temasıyla gerçekleştirilecek.

Ulusal Kongre Sarayı'ndaki zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Söz konusu oturumlarda konuşması beklenen TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, zirve kapsamında katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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