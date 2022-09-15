Kurtulmuş: Bu milletin büyük bir millet olduğunun farkında olmayanlarla yol yürünmez

Kurtulmuş, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında esnaf ziyaretinde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Dulkadiroğlu ilçesinde inşası tamamlanan Kanlıdere Köprüsü'nün açılış törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Anadolu'nun kurtuluş mücadelenin merkezi şehirlerinden birisi olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş'ta olmanın ve tarihi dokular içerisinde inşa edilmiş olan köprünün açılışına katılmanın sevincini yaşadığını belirten Kurtulmuş, AK Parti iktidarları olarak en büyük ideallerinin yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak olduğunu ifade etti.

İdeali ve hedefi olmayanların, varacak yerinin neresi olduğunu bilmeyenlerin ne yapacağını da bilemeyeceğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu memlekette nice büyük medeniyetlerin kurulduğunu biliyoruz. Bu medeniyetlerden geriye çok şey kaldı. Sadece ve sadece binaların yapıları değil, aynı zamanda büyük İslam medeniyetlerinin bu coğrafyada ruhları da bize kaldı. Onların birikimleri de kaldı. Bu anlamda şehirleri inşa ederken en önemli anlayış, medeniyeti inşa edebilmektir. En zor şartlarda ülkenin dört bir tarafı işgal altındayken Maraş, emperyalistlerin çizmesi altında ezilirken direnmiş, mücadele etmiş ve bu mücadelesiyle 'Ya Allah' diyerek, hem sancağı burçlara yeniden dikmiş hem de yeniden bağımsız bir millet olarak ayağa kalkmayı başarmıştır. Bugün de içinde yaşadığımız dönemlerde bu bağımsızlık ruhuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu topraklar bir daha müstevlilerin asla işgali altında kalmayacak. Bu millet asla bir daha buna müstevlilerin işgaline ve içimizdeki müstevlilere alkış tutanların iştahlarına müsaade etmeyecek."

Kurtulmuş, bağımsız, güçlü Türkiye istikametinde yürüyüşe devam edeceklerini vurgulayarak, Türkiye'nin güçlü büyük Türkiye olmasını hazmedemeyen çok çevrelerin olduğunu bildiklerini dile getirdi.

- "Bu milletin büyük bir millet olduğunun farkında olmayanlarla yol yürünmez"

Türkiye'nin kendi milli sanayisinde, savunma sanayisinde, yüzde 75-80'lere çıktığını hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye artık 3-5 sene evvel piyade tüfeğinin kurşununu almak için muhtaç olduğu gavura bir daha muhtaç olmayacak diyoruz. Kendi silahlarını yapacak, yapıyor diyoruz. Buna seviniyoruz İHA'larımızı SİHA'larımızı sadece Türkiye'nin içerisinde değil, uluslararası platformlarda da takdim ettikçe bundan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin denizlerde kendi gemilerini yüzdürmeye başlamasıyla iftihar ediyoruz. Türkiye'nin kendi helikopter motorunu yapması ile iftihar ediyoruz. Ama unutmayın ki birilerinin de uykuları kaçıyor. 'Bunlar yeniden güçlenirler, ayağa kalkarlarsa vay başımıza' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda her geçen gün daha da güçlendiğini ve güçlenmeye de devam ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şehirleri ancak ve ancak bir medeniyet mefkuresine bağlı olanlar imar ve inşa eder. Bu anlamda kendi tarihinden kopuk, kendi medeniyetini anlamamış, bu ülkenin nasıl bir ülke olduğunun farkında olmayan, bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunun farkında ve bilincinde olmayanlarla bu ülkede yol yürünmez. Onlardan bir hayır gelmez. Onların herhangi bir şekilde hayırlı bir iş yaptıklarına da zaten şimdiye kadar çok fazla şahit olmadık. Öyle olduğu için de bu millet, o kafada olanları senelerce sittin senedir kenarda tutuyor iktidara getirmiyor."

"Zaman zaman CHP zihniyetinin 'helalleşme' diyerek bir şekilde değiştiğini zannediyor bazılarımız ya aralarından birileri de hatırlatıyor CHP değişmez, CHP olduğu yerde milletin değerleriyle, medeniyetiyle mesafeli durmaya devam eder. Helalleşme laflarının da boşuna laflar olduğunu millete gösterirler." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"En son 9 Eylül'de İzmir'de şanlı İzmir'in kahraman İzmirlilerin öncülüğünde o büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde adamın biri kalktı ve orada o güzel müşterek tarihimize hep beraber toparlayıcı bir şey söylemek yerine bu memleketin geçmişini, tarihini anlamadıklarını net bir şekilde ifade etti. Osmanlı'ya karşı akıl almaz akıl ve makuliyet ölçülerinin dışında sözler sarf etti. Sanki, İzmir'de denize dökülen Yunanlılar değilmiş de Osmanlılarmış gibi bir anlayış içerisinde konuştu. Sanki, bir çırpıda hepsini silip atmaya çalıştığı Osmanlıyı o büyük mücadeleyi veren komutanların tamamının Osmanlı subayı olduğunu unutmuş olarak konuştu. Arkasına, gölgesine sığındığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir Osmanlı subayı değil miydi? İzmir'in kurtuluşunda büyük emeği olan Fahrettin Altay Paşa bir Osmanlı subayı değil miydi? Bunlar tarihten bihaber, bunlar maalesef milletin medeniyet değerleriyle bütünleşmek birleşmek gibi bir hedefi olmayan bir gruptur."

Kurtulmuş, milletin söz konusu düşünceyi akamete uğratmamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki, kendi köklerine itimat eden değerlerine inanan, değerlerini bir onur olarak taşıyan, tarihini bir iftihar tablosu olarak gören, eksikleriyle, yanlışlarıyla ama asla tarihte takılıp kalmayan geleceğe doğru koşar adım yürüyen siyasi harekete destek vereceğini sözlerine ekledi.