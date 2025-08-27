Kurtulmuş: Burada olan olmayan partilere sorumluluk düşüyor

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" altıncı toplantısına başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur"

"Bu model Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir sürede fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekmektedir"