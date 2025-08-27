İSTANBUL 28°C / 21°C
Politika

Kurtulmuş: Burada olan olmayan partilere sorumluluk düşüyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Burada olan olmayan partilere sorumluluk düşüyor' dedi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 14:23
Kurtulmuş: Burada olan olmayan partilere sorumluluk düşüyor
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" altıncı toplantısına başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur"

"Bu model Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir sürede fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekmektedir"

