Kurtulmuş, Hasan Çengiç'in cenaze törenine katılmak üzere Bosna Hersek'te: İyi bir Müslümandı

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:06

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç'in cenaze törenine katılmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Çengiç'in Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarından biri olduğunu belirterek "Rahmetli İzetbegoviç'in en yakın arkadaşlarından birisiydi. İslam Deklarasyonu yayımlandıktan sonra Genç Müslümanlar çevresinde odaklanan bir grup genç insanla birlikte uzun yıllarını cezaevinde geçirmişti. Yaşça küçük olmasına rağmen Aliya'nın en yakın yoldaşlarından biriydi." dedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta ve sonrasında Çengiç'in hayatını, ömrünü ve vaktini Bosna Hersek'in milli inşası için harcadığını ifade eden Kurtulmuş, "İyi bir Müslümandı. Bosna Hersek'in kurucu irade ve liderlerinden birisidir diyebiliriz. Samimi, sağlam ve söylediklerini hayatında da tatbik etmiş birisiydi." diye konuştu.

Kurtulmuş, bugün İzetbegoviç'in cenazesinde olduğu gibi yağmur yağdığını söyleyerek Çengiç'in aile kabristanına defnedileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Saraybosna'ya geldiklerini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hem partimizi hem de milletimizi temsil etmek için buradayız. Bir dostumuzu, kardeşimizi omuzlarda öte tarafa uğurlamak üzere yola çıkardık. Allah mekanını cennet eylesin. Bu vesileyle Çengiç, İzetbegoviç, Genç Müslümanlar önderlerinin ve bugün Bosna Hersek'in bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için mücadele eden kardeşlerimizin ortaya koydukları mücadeleye Türkiye olarak sahip çıktığımızı belirtmek isterim. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı bizim de meselemizdir. Balkanlar'da güçlü bir ittifakın olmasını arzulayan bir taraf içerisindeyiz. Boşnak ve Bosna Hersek milli kimliği üzerinden önemli bir hassasiyetimizin olduğunu bütün dünya biliyor."

Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Kurucu Başkanı Hasan Topaloğlu'dan oluşan heyet de Çengiç'in cenaze töreninde hazır bulundu.

- HASAN ÇENGİÇ KİMDİR?

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Çengiç dün 64 yaşında, kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından olan Çengiç, Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilmişti

Çengiç, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlenirken, savaşın hemen ardından Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcılığını yürütmüştü.

Çengiç, Bosna Hersek İslam Birliğinde meclis başkanı olarak da görev yapmıştı.