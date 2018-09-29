Kurtulmuş: İttifak milletin menfaatine olur 

Küresel kriz ve yeni Türkiye’nin vizyonu hakkında gerçekleştirilen program öncesi, Numan Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti ve MHP arasında görüşülen ittifak konusuna değindi.

Kurtulmuş “Daha önceki seçimde de bir ittifak oldu ve bu ittifakın sonuçları alındı. Bu anlamdaki ilk görüşme iki partinin yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi olarak başladı. Bir adım atıldı. Bundan sonra partililerin yetkili kurullarına gelir ondan sonra da genel başkanlar bu konuda otururlar, değerlendirirler. Milletin menfaatine olan, partililerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar” dedi. Kurtulmuş “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası bir kuruluşa ekonominin kontrolünün verildiğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine “Ekonominin kontrolü değil, bu konuda bakan arkadaşımız gerekli açıklamaları yaptı, uygulama içerisinde bakacağız ve göreceğiz. İnşallah Türkiye’nin hayrına olacak bir adım atılır” yanıtını verdi.