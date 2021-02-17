Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

17 Şubat 2021 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:24

Büyükşehir Belediyesinde kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Başkan Güler'den Ordu için planlanan ve sürdürülen projeler ile ilgili bilgi aldı.

"ŞEHİRDE HER KESİMİ MEMNUN EDEN BİR BAŞKANIMIZ VAR"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden itibaren başarılı bir liyakat sürdürdüğüne dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti olarak kendisinin bu çalışmalarını izliyoruz ve takip ediyoruz. Allah emeklerini değerlendirsin ve inşallah en güzel şekilde bu şehre hizmet etme imkanını artırsın" dedi.

Başkanvekili Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Ordu'da çok güzel çalışmaları göreve geldiği günden itibaren başarılı bir liyakat ile gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey, şehirde her kesimi memnun eden, fevkalade yüksek bir kamuoyunu memnuniyet oranını yakalamış bir Belediye Başkanımız. Biz de AK Parti olarak kendisinin bu çalışmalarını izliyoruz ve takip ediyoruz. Allah emeklerini değerlendirsin ve inşallah en güzel şekilde bu şehre hizmet etme imkanını artırsın. Başkanımız partimizin kurucularından, Sayın Cumhurbaşkanımızın 40 yıldır yol ve dava arkadaşı, bakanlık yapmış, Türkiye'nin meselelerini bilen, devletini yakından tanıyan, işlerin nasıl yapılabileceğine vakıf olan birisi. Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine üstün muvaffakiyet diliyorum. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti genel merkezimiz olarak Ordu'nun neye ihtiyacı varsa bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye gayret ettik. Bundan sonrada bu desteği vereceğiz."

"SİZLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un kendileri için rol model olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Sayın Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey'in şehrimize teşrif etmesi bizim en mutlu günlerimizden bir tanesi. Siz bizim için rol modelsiniz. Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizden çok şey öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar öncesinden geçmişi olan, Türk kültürümüze ve inancımıza katkısı olan bir ailesiniz. O kadar şükretsek azdır. Böyle güzel bir şehre böyle müthiş bir kadroyu oluşturduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.