Kurtulmuş: Trump'ın sözleri hastalıklı bir açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ülke TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik skandal sözleri için "Trump’ın sözlher bakımdan hastalıklı bir açıklamadır. CHP oynanan büyük oyunu görmüyorsa söylenecek söz yok. CHP, HDP ile iş birliğini nasıl içine sindirebilir?" dedi

Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

"BU AÇIKLAMA CEHALET KOKAN PERVASIZ BİR AÇIKLAMADIR"

"ABD’nin ulusal çıkarları gereği askerlerini çekmekse bunun terör örgütüyle ne ilgisi var? ABD’nin orada bulunma nedeni DAEŞ’le mücadele değil mi ki, burada DAEŞ’le en çok mücadele eden Türkiye’dir. Orada da samimi değil bunlar. Gerçekten cehalet kokan ve pervasız bir kötülüktür. NATO çerçevesinde müttefikliği olan iki ülkedir.

Sayın Trump bu açıklamasını umarım tashih eder. Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla, ABD’nin ulusal çıkarlarıyla örtüşmektedir. ABD’nin milli menfaatleri daha fazla parçalanmış Ortadoğu’dan yanadır. Trump’ın maksadını aşan açıklamalarından bunu gayet iyi anlıyoruz. "Trump’ın açıklaması her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır. dedi.