Kurtulmuş: Türkiye'nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Artık Türkiye'de darbe ürünü olmayan bir anayasa yapılmalı. Türkiye'nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var.

Türkiye'de darbelerin ürünü olan bir anayasa bütünüyle konuşulmalıdır.

1961 Anayasası da 1982 Anayasası da Türkiye'de anayasaların yazıldığı anayasa çalışmalarıdır yani darbeler olmuş çatışmacı bir ortam ortaya çıkmış. 1982 Anayasası da darbeyi yapanların istedikleri doğrultuda oluşturulan dar bir grup tarafından yazılmış anayasalardır.

Türkiye'de darbelerin ürünü olan bir anayasa artık bütünüyle yeniden konuşulmalıdır. Olabilecek en yüksek mutabakatla bu anayasanın yapılması sürecine TBMM'nin öncülük yapması lazım. Burada tabi partilerin ön yargısız olarak ortaya çıkarak kendi görüşlerini anlatmaları, toplumun farklı kesimleri özellikle üniversitelerin STK'ların da bu sürecinin içerisinde olmalı.

Tabii ki kadınların toplumsal alanda, her ayağında hiçbir şekilde toplumsal ayrımcılığa tabi tutulmadan değişikliklerin yapılması lazım. Özel sektörde ve kamu kesiminde her alanda hiçbir kısıtlama olmaksızın okumaları, eğitim almaları, iş dünyasına katılmalarını içerecek geniş bir özgürlük alanını genişleten adım. Ailenin korunmasını da büyük bir anayasal güvence altına almak, bir çerçeve içerisinde koymak da herhalde bir sorumluluk gereğidir diye düşünüyorum.