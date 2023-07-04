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Politika

Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Sadece kağıt üzerinde bir Filistin devletinin var olması değil; aynı zamanda başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir. ' dedi.

4 Temmuz 2023 Salı 18:37 - Güncelleme:
Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti
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Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi makamında kabul etti. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Safadi'yi TBMM'de misafir etmekten mutlu olduğunu belirtti. Ürdün ve Türkiye'nin her alanda dostane ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, küresel ve bölgesel konular nedeniyle mevcut ilişkileri parlamentoların da desteği ile daha da ileri taşımak gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, özellikle Filistin'de yaşanan son olaylara değindi. İsrail'in izlediği işgalci politikalara karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ürdün Haşimi Krallığının, Filistin davasına desteğini özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün korunması konusundaki vasilik sorumluluğunu fevkalade değerli ve önemli buluyoruz. Fakat İsrail'in yayılmacı politikalarını sınır tanımaz bir şekilde sürdürmesi, bölge barışını çok ciddi şekilde tehdit etmektedir. İsrail'in bu saldırganlıktan vazgeçirilmesi için uluslararası alanda çok ciddi tedbirlerin alınması şarttır. Başta bölge ülkeleri olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok daha sorumlu bir şekilde hareket etmesi zorunludur. 1947'den bu yana bölgedeki tecrübe göstermiştir ki İsrail laftan ve Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlardan hiç etkilenmez. Onlarca BM kararlarına rağmen İsrail saldırgan politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Bunu önlemenin tek yolu İsrail karşısında güçlü bir siyasi birliğin ortaya konulmasıdır. En son Cenin kentindeki katliam içimizi kanatıyor. Şu ana kadar 10'un üzerinde şehit ve onlarca yaralı var ve bunların hepsi de sivil insanlar."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarının yanında işgali de sürdürdüğünü belirterek, "Ayrıca sürekli yeni yerleşim yerlerinin açılması ve yerleşimcilerin Müslümanlara karşı yaptıkları zulümler artık had safhaya ulaşmıştır. Türkiye ve Ürdün ortak bir noktada duruyor. Bu sorunun çözülebilmesi için iki egemen devletin tam manasıyla teşekkül etmesidir. Sadece kağıt üzerinde bir Filistin devletinin var olması değil; aynı zamanda başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir. Bir kez daha Filistin'de yaşanan bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası camiayı bu katliamı durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın içten selamlarını ilettiğini belirtti. Safadi, bu ziyaretler ile Türkiye ve Ürdün arasında koordinasyon ve istişare mekanizmasını daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı.

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