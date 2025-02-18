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Politika

Kurtulmuş ve Japon arama kurtarma ekibi arasında 'baklava' diyaloğu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yardıma gelen Japon heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Türkiye'de yedikleri baklavayı unutamadıklarını söyledi. Kurtulmuş ise Japon kurtarma ekibi personeline, 'İnşallah Türkiye'ye tekrar gelirseniz baklava ikram ederiz' diye karşılık verdi.

AA18 Şubat 2025 Salı 11:57 - Güncelleme:
Kurtulmuş ve Japon arama kurtarma ekibi arasında 'baklava' diyaloğu
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Kurtulmuş, dün resmi ziyaretler kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gelen Japon afet yardım ekibi ile bir araya gelmişti.

Kurtarma ekibinde yer alan uzmanlar, bölgede yaşadıklarını Kurtulmuş'a anlattı.

Ekip, birçok kişinin kendilerine arama kurtarma çalışmalarında yardımcı olduğunu belirterek, Japonca bilen Türklerin tercümanlık yapmasının etkileyici olduğunu vurguladı.

Ekip üyelerden biri, başka deprem bölgelerinde kendi yemeklerini konserve olarak götürmelerine karşın Türkiye'de vatandaşların deprem sonrası yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kendilerine sürekli sıcak yemek getirdiğini anlattı.

İncirlik Üssü'ne malzeme getiren uçağın koordinasyonunda görev alan bir Japon askeri, kendisine Türk subaylardan birinin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olan bir peç hediye ettiğini söyledi.

Bu peçi taktığında hem vatandaşların hem askerlerin, "bir ihtiyacınız var mı?" diye sorduğunu belirten Japon askeri, "Bu fotoğraftaki kişinin dünya kahramanı Atatürk olduğunu biliyorum. Dünya kahramanı Atatürk tarafından, sadece Türk milleti değil Japon milleti de korunmuş sayılır." ifadesini kullandı.

Ekip üyeleri, insanların kendilerini gördüğünde sevgi gösterisinde bulunmasının ve havalimanından alkışlarla uğurlamasının kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Ekip üyelerinden birinin, Türkiye'de yediği baklavayı unutamadığını söylemesi üzerine Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye'ye tekrar gelirseniz baklava ikram ederiz." diyerek karşılık verdi.

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