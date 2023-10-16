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Politika

Kurtulmuş'tan Filistin çağrısı: Müslümanların sesinin daha yüksek çıkması gerekiyor

İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliam hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Müslüman ülkelerin temsilcileri olarak, sesimizi daha yüksek çıkarmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor.' dedi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 17:51 - Güncelleme:
Kurtulmuş'tan Filistin çağrısı: Müslümanların sesinin daha yüksek çıkması gerekiyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını konuşmak ve alınacak tedbirleri gözden geçirmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) üyesi ülkelerle çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş söz konusu görüşme hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye olarak ilk andan itibaren meselenin daha fazla büyümemesi ve bir an evvel ateşkesin temin edilmesi için büyük çaba sarf etmekteyiz.

Sadece kağıt üzerinde var olan bir Filistin değil; toprak bütünlüğü temin edilmiş bir Filistin'in kurulması, hem İslam dünyasının en temel ödevlerinden birisidir hem de Orta Doğu barışının temel şartlarından birisidir.

Bu kadar açık bir insanlık suçu işlenirken, dünyanın egemenlerinin bu konudaki sessizliği, bazı ülkelerin açık tarafgirliği ve iki yüzlülüğüdür. Sivil kayıplara karşı bile sessiz kalmaları insanlık için bir utanç vesilesi olarak ortada duruyor. Bu açık bir insanlık suçu ve ırkçılıktır.

Bu süreçte tüm uluslararası topluma, en başta da Müslüman ülkelere önemli görevler düşüyor.

Tüm bunları dünyaya karşı söylerken iğnenin ucunu da biraz kendimize batırmamız gerekiyor. Müslüman ülkelerin temsilcileri olarak, sesimizi daha yüksek çıkarmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ümit ediyoruz ki İslam ülkeleri de kendi aralarındaki bu toplantıları sonuçsuz bırakmaz. Sesimizi en yüksek perdeden, bütün mazlumların duyacağı kadar değil; bütün zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız.

  • Kurtulmuş
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  • uluslararası platform

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