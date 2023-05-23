Kurtulmuş'tan muhalefete tepki: İttifakları gizliydi 14 Mayıs'a doğru açık hale geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rehavete kapılmadan 28 Mayıs'a gidiyoruz. Son günler, son çalışmalar...Hiç rehavete kapılmadan büyük bir güçle 28 Mayıs'ı tamamlamaya çalışıyoruz.

"İTTİFAKLARI GİZLİYDİ"



Maalesef bu seçim enteresan şekilde 'PKK/PYD ve Türkiye'deki bölücü terör örgütünün unsurları hiç gizlenme gereği duymaksızın açıkça videolar çekerek propagandalarıyla Erdoğan karşıtı cepheyi destekliyoruz' dediler. Sürekli olarak video mesajlar ya da çeşitli mesajlar yayınlıyorlar. 'Cezaevlerini kapılarını kırıp tutsakları serbest bırakacaklarını' söylüyorlar. Van miting ile bazı mitinglerde CHP'nin yöneticileriyle HDP yöneticilerinin çok yakın görüntüleri, o meydanlarda 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atılması bütün bunları aleni şekilde gördük. İşte biz bunları ifade ettiğimiz zaman bize çok kızıyorlar. HDP ile iş yapmıyoruz diyorlar ama milleti kandırmaya çalışmayın. Matematik ortada. HDP'nin oyu olmasa Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44 oya ulaşması mümkün mü? Değil, bunu hepsi çok iyi biliyor. İttifakları gizliydi 14 Mayıs'a doğru açık hale geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA HDP-KANDİL DESTEĞİ

Terör baronlarının devreye girdiği bir süreç oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ VAADİ

Hangi hukuk hangi kanunla Selo'yu serbest bırakacaksınız. HDP'yi kazanmak için vatansever tabana sırt çevirdiler.