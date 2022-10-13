Kurtulmuş'tan Yunanistan'a sert tepki: 'Yürü aslanım' diyenlere güvenmesin

Kurtulmuş, Kayseri'nin Develi ilçesinde "Develi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, artık dünyada herhangi bir şekilde sorun çözen uluslararası bir sistemin kalmadığını söyledi.

PKK'YI PYD'Yİ DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEYENLER BUNLARDI

Avrupa Birliği, Rusya, ABD ve Çin gibi dört büyük gücün birbiriyle mücadele ettiği bir dönemden geçildiğini anlatan Kurtulmuş, "Ukrayna-Rusya Savaşı da budur. Afrika'daki Boko Haram'ın varlığı ve terör faaliyetleri de budur. Bu memlekette yıllarca PKK'yı, PYD'yi diğer terör örgütlerini destekleyenler de aslında bu büyük güçlerdir. Desteklemelerinin arkasındaki şey, o örgütleri çok sevmeleri değil, bu bölgede bir istikrarsızlık oluşturmak ve Türkiye'yi engellemektir." diye konuştu.

Bu ülkelerin vekalet savaşları üzerinden dünyada kendi güçlerini arttırdıklarını ifade eden Kurtulmuş, daha sonra da ticaret savaşları kavramını başlattıklarını, eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşlarının Ukrayna-Rusya Savaşı'yla daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını dile getirdi.

Kurtulmuş, şimdi yeni bir safhaya geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"O yeni safha, büyük güçler nasıl vekalet örgütleri, vekil örgütleri üzerinden savaş veriyorlarsa yani Orta Doğu'da PKK'yı, PYD'yi, DEAŞ'ı vesaireyi kullanıyorlar ise şimdi vekil devletler üzerinden kendi güçlerini arttırmaya çalıştıkları bir safhaya geçiyorlar. Ukrayna'yı sırtını sıvazlayarak Rusya'ya karşı teşvik edenler kimler? Biz Türkiye olarak, aziz milletimiz olarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu savaşı başlatmış olmasını, işgalini ve ilhakını asla doğru bulmuyor, asla onaylamıyor, tasvip etmiyoruz. Ama durduk yerde Ukrayna'yı bir şekilde sırtını sıvazlayarak, 'hadi yürüyün' diyerek Rusya'nın karşısına çıkaranlar aslında başka bir şey yapmak istiyorlar. Hem Avrupa'yı Amerika böylece kendi safına tamamıyla çekmiş oluyor hem de Rusya'yı uzun dönemli bir süreç içerisinde diz çöktürecek bir adımın başlangıcını yapmaya çalışıyor."

YUNANİSTAN SIRTINI SIVAZLAYANLARA GÜVENMESİN

Şimdi aynı şeyi Yunanistan'ın sırtını sıvazlayarak Türkiye'ye karşı yapmaya çalıştıklarına işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halbuki Türkiye'yle Yunanistan bütün sorunlarını masada çözebilecek, müzakere edebilecek bir imkana sahipken maalesef Ege Denizi'ndeki problemlerimizin uluslararası alana taşınma hazırlıkları yapılıyor. Bunun için Ege adalarının aslında gayri askeri statüde olmaları gereken, silahlanmaları asla mümkün olmayan adalar hızlı bir şekilde silahlandırıldı ve böylece Ege Denizi büyük bir gerilimin, büyük bir belki de çatışmanın öncesindeki hazırlıklarla karşılaştık. Buradan bir kere daha Selçuklu'nun merkezi olan Anadolu irfanının hala canlı bir şekilde yaşandığı Develi'den ve Kayseri'den sesleniyoruz. Yunanistan'ın, komşumuz olarak Türkiye'yle arasındaki meseleleri varsa müzakere masasında çözmekten başka hiçbir yolu yoktur. Sırtını sıvazlayanlara güvenmesin, 'Yürü aslanım' diyenlere güvenmesin. Yunanistan, bölgemizdeki istikrarı bozacak, haddini aşan hiçbir işin içerisinde olmasın, hiçbir adımı atmasın."

Kayseri'nin Develi ilçesinde "Develi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinerek, her iki ülke ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu, bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da söylediğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN BİR DOĞAL GAZ MERKEZİ OLMA TEKLİFİNDEN NEDEN RAHATSIZ OLDULAR?

Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması teklifiyle ilgili konuşmasını hatırlatarak, "Putin, dün Kazakistan'da da söyledi, öncesinde de söyledi, 'Doğal gaz meselesini Türkiye üzerinden geçirerek, Türkiye'nin bir doğal gaz merkezi olma teklifi'. Bundan niye birileri rahatsız oluyor? Türkiye bölgesel bir güç olursa 85 milyon vatandaşımızın hepsi için iftihar meselesi değil midir? Birileri bundan rahatsız oluyor. 'Tayyip Erdoğan zamanında olmasın' diye." ifadesini kullandı.

Altılı masaya yönelik eleştirilerini dile getiren Kurtulmuş, "Yani şu 6'lı masa eğer bir şekilde geçtiğimiz 20 yılda iktidarda olsaydı, Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ara bulucu konumuna gelir, hem Zelenskiy'nin adamlarına hem Putin'in adamlarına, İstanbul'da ev sahipliği yapabilir miydi?" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek olarak söylüyorum, hiçbir şekilde gürültüsüz, patırtısız doksan yıllık bir yönetim sistemi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne döndürülebilir miydi? Eğer bunlar iktidarda olmuş olsaydı, Türkiye arama gemilerini alarak Akdeniz'de ve Karadeniz'de doğal gaz, petrol arama işini gerçekleştirebilir miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı ortak bir karar verip PKK'yla ve DEAŞ'la mücadele ederek terörü dizginletip, diz çöktürebilirler miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı başörtüsü meselesini çözer, başörtülü bir valiyi atar, başörtülü bir öğretim üyesinin olmasına müsaade ederler miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı yine demin söylendi, meslek liselerinin katsayılarını ortadan kaldırır ve çocuklarımıza eşit bir yarış alanı açabilirler miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı Ayasofya'nın zincirlerini kırarak kıyamete kadar Müslüman millete Ayasofya'yı açabilirler miydi? Bu salonda çok değişik partilerden arkadaşlarım var. Allah rızası için vicdanlı bir şekilde kendi iç dünyanıza söyleyerek bunların cevaplarını arıyorum."

TÜRKİYE KISA SÜREDE DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNDEN BİRİSİ HALİNE GELECE

Türkiye'nin her alanda güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ortak bir Türkiye hedefi etrafında kenetlenileceğini belirterek, "Allah'ın izniyle Türkiye kısa sürede dünyanın en büyük ekonomisinden birisi haline gelecektir. Allah'ın izniyle Türkiye dünyada yeni bir küresel sistemin kurulmasının öncülüğünü yapacaktır." diye konuştu.

TÜRKİYE BU İSTİKAMETTE GİDERSE YAKINDA KENDİ SAVAŞ UÇAĞINI YAPACAK

Kurtulmuş, Türkiye ile ABD arasında F-16'lara ilişkin yürütülen görüşmelere de değinerek, şöyle devam etti: "Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız orada dik durarak Amerikalılara da kendi tezlerini kabul ettirdi ve Türkiye'nin istediği şekilde bu konu Amerikan makamlarından çıktı ama mesele ne F-16 meselesidir ne F-35 meselesidir ne S-400 meselesidir. Mesele biliyorlar ki Türkiye bu istikamette giderse Allah'ın izniyle yakın zamanda kendi savaş uçağını yapacak, yakın zamanda kendi milli hava savunma sistemini izniyle kuracaktır. İşte onun için üniversitelere, eğitime, sanayiye, üretime değer veriyoruz."

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı.