'Kurulları oldubittiye getirdiler'

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile düzenlenen toplantıda, kent genelinde devam eden oy sayımına ilişkin bilgi verdi. Abdullah Güler, Maltepe’deki oyların sayımlarının durdurulması ve engellenmesinin CHP tarafından yapıldığını dile getirerek şunları söyledi: Şunu çok iyi bilmemiz lazım. Sayımların yapılmaması ve durdurulmasına dair her türlü itirazı ve engellemeyi yapan CHP’dir. Bin 89 sandıkta başlayan oy sayımı, CHP’nin itirazı üzerine durduruldu. Biz, bu karar üzerine YSK’ya giderek oy sayım işleminin açık, şeffaf bir şekilde devam etmesini talep ettik. YSK bizi haklı gördü ve oy sayımı devam etti. CHP’liler, mazbata, mazbata diye tutturdular. Alelacele ilçe seçim kuruluna başvurarak yeniden oy sayım ve tasnif heyeti kurdurdular. O da olmadı, yetmedi. Bu sefer ‘20 tane olsun’ dediler.

400 SANDIK KARARI

YSK, Maltepe’de 400 sandığın yeniden sayılması kararını kaldırmasına ilişkin soruya Abdullah Güler “Bu eksik bilgi olabilir. Siz CHP’li yetkililere şunu sorun. AK Partili üye olmadan, MHP’li üye olmadan siz bu sandık torbalarını açtınız ve nasıl saydınız? Sorun lütfen” ifadelerini kullandı. Güler “Büyükçekmece’de toplamda 717 seçmenin usulsüz bir şekilde seçmen listesinde yer aldığı tespit edilmiş. Bu durum, aynı zamanda Büyükçekmece Başsavcılığında bir şikayete konu edilmiş ve bir soruşturmaya tabi tutulmuştur” dedi.

MAZBATA VURGUSU

Maltepe’deki sayımın hem ilçe belediye başkanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kapsadığını ifade eden Güler, “Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenebilmesi için 39 ilçedeki tüm oyların sayının bitmesi ve birleştirme tutanaklarının tamamının İl Seçim Kurulu’na gelmesi gerekiyor. İl Seçim Kurulu da kendi birleştirme tutanaklarını yaptıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en fazla oyu alan aday açıklanır. Şu anda Maltepe ilçemizdeki bin 89 sandıktaki oy sayım işlemi devam ettiği için ilçe seçim kurulu birleştirme tutanakları gelmemiştir. Dolayısıyla İl Seçim Kurulu da kendi birleştirme tutanağını hazırlayamadığı için mazbata verilmemiştir” diye konuştu.