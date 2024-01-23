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Politika

Kurum 31 Mart'ı işaret etti: İstanbul'u mega köy haline getirilenleri birlikte durduracağız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, 'İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart akşamı durduracağız.' dedi.

AA23 Ocak 2024 Salı 16:57 - Güncelleme:
Kurum 31 Mart'ı işaret etti: İstanbul'u mega köy haline getirilenleri birlikte durduracağız
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Kurum, Küçükçekmece'de sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluşmasının yapıldığı salona girişinde meşale, çiçek ve sloganlarla karşılandı.

Burada yaptığı konuşmada, muhtarların "demokrasinin uç beyleri" olduğunu belirten Kurum, fedakar çalışmaları için STK'lere ve muhtarlara teşekkür etti.

Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın, belediye başkanlığı döneminde ilçenin çehresini baştan aşağı değiştiren bir isim olduğunu kaydederek, "Şimdi yeniden sizlere hizmet etmek için karşınızda. O sizin evladınız. Ben inanıyorum ki Aziz Başkanım, Küçükçekmece'de de fetret devrini bitirip Küçükçekmece'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacaktır." diye konuştu.

Murat Kurum, salona gelmeden önce gezdiği Küçükçekmece'nin, hala Yeniay'ın ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın eserleriyle durduğunu anlattı.

Kurum, "Belediyecilik, yerel yönetimler, AK Parti kadrolarının işidir, Cumhur İttifakı'nın işidir. İşte anlamı budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "İSTANBUL'UN TÜM RİSKLİ BÖLGELERİNİ SAHİPSİZ BIRAKTILAR"

İstanbul'un 5 yıl kaybettiğine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' sözü verdiler. Umutla bekleyen İstanbul halkına verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Sadece kentsel dönüşüm değil tüm verdiği sözlerle alakalı sadece reklamlarda, panolarda algı yürüttüler. İstanbul'un tüm riskli bölgelerini sahipsiz bıraktılar. Küçükçekmece'miz de bu umursamazlıktan, bu ihmalkarlıktan üzerinde düşen payı aldı. İşte Yarımburgaz Mahallemiz, çözümsüz bırakılan problemleri ortada. Yıllardır bu şehrin yükünü çeken kardeşlerimiz, şöyle göle doğru doya doya bakıp çay içecekleri, sohbet edecekleri bir güvenli yuvanın hayaliyle bekliyor."

- "DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZİ YERİNDE YAPACAĞIZ"

İBB Başkanı adayı Kurum, göreve gelir gelmez hızla kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

İstanbul'un hiçbir yerinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Dönüşüm projelerimizi yerinde yapacağız, gönüllü yapacağız, hızlı yapacağız ki vatandaşım bir an önce sağlam güvenli yuvasına kavuşsun. Sizlerin rızasını almadan tek bir adım bile atmayacağız, attırmayacağız. İnşallah sizin kalbiniz mutmain olacak ve davulla zurnayla her mahallemizde milletimizin sorunlarını çözeceğiz, dönüşümü başlatacağız." sözlerini sarf etti.

Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Yasası çıktıktan sonra tek bir vatandaşı dahi mağdur etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Buradan vatandaşımıza taahhüdümdür. Bakanlık dönemimizde 40 yıllık imar sorunu olan Avcılar Tahtakale Mahallemizin imar problemini nasıl çözdüysek, Yarımburgaz'da da Küçükçekmece'nin her mahallesinde de köklü çözümü Aziz Başkanımla, sizlerle birlikte ortaya koyacağız. Halkımızı, Küçükçekmeceli kardeşlerimizi hiçbir zaman umutsuzluğa sevk etmeyeceğiz. Yalan bilgilerle kandırmaya çalışanlar Küçükçekmece'den duysunlar. İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart akşamı durduracağız."

- "SON SÜRÜMLE GELİYORUZ"

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Yeniay ise partisinin önceki dönemlerde ilçede birçok büyük projeye imza attığını anımsatarak, "2024 model olarak son sürümle geliyoruz." ifadesini kullandı.

  • İBB Başkanı adayı Kurum
  • İBB Başkanı adayı Murat Kurum
  • murat kurum

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