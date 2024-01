Kurum: Bizim sözlerimiz 'öyle kollarını boşa sıvayanların' verdiği sözlere benzemez

Kurum, Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen kadınlar buluşması ile muhtarlar ve STK üyeleriyle seçim çalışmalarını sürdürdü.

İlk olarak kadınlarla bir araya gelen Kurum, açıkladıkları İstanbul vizyonuyla annelerin hizmetkarı, yol arkadaşı, dert ortağı olacaklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul'da en önemli rolün kadınlarda olacağını belirten Kurum, "Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın Büyükşehir burada' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, başta kadın emekliler olmak üzere ihtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2.500 lira destek ödemesi yapacaklarını söyledi.

- "TRAFİK ÇİLESİ HER BİRİNİZİN ÖMRÜNDEN TAM 3,5 YIL ÇALIYOR"



Kentte yaşanan trafik sorununa değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'da çalışan her bir kadınımız, sizce yılda kaç saatini trafikte kaybediyor? Ben cevap vereyim. Tam 288 saati trafikte hiç oluyor. Trafik çilesi her birinizin ömründen tam 3,5 yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu zahmeti bitsin. İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Bu anlayışla trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul'un keyfini doya doya çıkaracaksınız."

Kurum, ilçede sürdürdüğü çalışmalar sırasında kendisine Sultangazi tramvayının bir durak uzatılması talebinin iletildiğini anlatarak, 31 Mart akşamı göreve gelir gelmez hattın uzatılması çalışmalarına başlayacaklarını ve ilçenin her iki yakasını tramvayı yerin altına alarak birleştireceklerini kaydetti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıl içinde 39 ilçede komşuluk ilişkilerini odaklarına aldıkları 650 bin yeni konut yapacaklarını vurgulayan Kurum, "Sizler 'Biz bu evleri yapacak parayı nereden bulacağız?' diye kara kara düşünmeyeceksiniz. Korkularınızı hızlıca gidermek için, 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe destek,100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz." diye konuştu.

- "ANNELERİMİZİN, ÇOCUKLARIMIZIN KORKULARINI GİDERECEĞİZ"



İstanbulluların isteklerine ve annelerin endişelerine odaklandıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an, her dakika tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez; 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz."

Okullardaki temizlik ve güvenlik görevlileriyle ilgili tüm talepleri karşılayacaklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"İlkokul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Ama bizim vereceğimiz beslenme desteği öyle çay bardağının yarısı süt olmayacak. Biz çocuklarımız için en güzeli en iyisi neyse annelerimizle konuşacağız. İstanbul'un tüm çocukları bizim evladımızdır anlayışıyla her okulumuzda bu hizmeti götüreceğiz. Buna ilaveten ilköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart'la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz, hem de eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz."

- MUHTARLAR VE STK BULUŞMASI



Kurum, buradaki konuşmalarının ardından AK Parti Sultangazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlar ve STK buluşmasına katıldı.

Kurum, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının bir anahtar görevi gördüklerini kaydederek, göreve geldiklerinde bunların mesai arkadaşları olacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programlarını açıkladıktan sonra 5 ilçe gezdiklerini anlatan Kurum, sokaklarda herkesin projelerini ve yatırımlarını konuştuğunu gördüğünü anlattı.

Projelerini sadece vatandaşların konuşmadığını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugünkü CHP'li mevcut yönetim. Onlar bile 'Biz de bu projelerden faydalanabilir miyiz?' diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki, 1 Nisan sabahı biz kazandığımızda zaten tüm İstanbul bu projelerden faydalanacak. Dolayısıyla sizin de faydalanmanızda bir mani yok diyoruz. Öyle heyecanlanmışlar ki, bizi gördükleri yerde hemen detayları soruyorlar, en ince ayrıntısını bile öğrenmek istiyorlar."

- "İSTANBULLULAR ARTIK, CHP'Lİ MEVCUT YÖNETİMİN SORUMSUZLUĞUNDAN İLLALLAH ETMİŞTİR"



Kurum, sahada yürüttüğü çalışmalarda iki tespitinin olduğunu, bunlardan birincisinin bıkkınlık, ikincisinin ise mutluluk olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"İstanbullular artık, CHP'li mevcut yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir. Ama aynı insanımız, gençlerimiz, kadınlarımız 'Yeniden Başlamanın Umuduyla' da dopdoludur, heyecanlıdır, coşkuludur. Ne demişler: 'Mutluluk paylaştıkça çoğalır.' Evet kardeşlerim, İstanbul'da mutluluk çoğalıyor. Bizim sözlerimiz "öyle kollarını boşa sıvayanların" verdiği sözlere benzemez. Biz de kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz. O kollar artık bizim değil bu milletin koludur. O kollar gider afetzede kardeşlerimize sarılır. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Antalya'da, Kastamonu'da Giresun'da ve daha birçok yerde; 365 bin yeni yuvaya dönüşür. Asrın felaketini yaşamış 11 ilimize derman olmak için, 3 ayda dünyada eşi görülmemiş bir başarıya imza atar, 180 bin yeni yuvanın inşasını başlatır. Milletin acısına ortak olur, milletin geleceğini kurar. Şimdi o kollar; 25 yıllık bir tecrübeyle; bir daha kapanmamak üzere yeniden sıvanmıştır. Ve İstanbul yeniden dirilişe geçene kadar, İstanbul yeniden yükselişe geçene kadar da kapanmayacaktır."

Yüreklerini adaletsiz belediyeciliğin hışmına uğrayarak bir sabah belediyeye gittiğinde kartı çalışmayanlar için buluşturacaklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız; 'Arada bir İstanbul' demeyeceğiz! 7/24 belediyecilik yapacağız, 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan yapacağımız çalışmalarla birlikte 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. İstanbul'da eğitim görmenin ayrıcalık olduğu hissini gençlerimize vereceğiz. İhtiyaç sahibi üniversiteli kardeşlerimize her yıl 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız. Bunun gibi yüzlerce eseri, hizmeti sizlerle birlikte, muhtarlarımızla, derneklerimizle, yol arkadaşlarımızla birlikte başaracağız."