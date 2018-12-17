Kurum: Konya’yı cazibe merkezi haline getiriyoruz

Kurum, “Türkiye’nin son 16 yılda yaşadığı büyük gelişmelerin mimarı, dünya mazlumlarının umudu olan Sayın Başkanımızı baba ocağımız Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Göreve başlar başlamaz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak problemleri görerek yerinde tespit ettiklerini belirten Kurum “100 günlük eylem planı noktasında yapılması gerekenleri başarıyla hayata geçirdik. İkinci 100 günlük eylem planını da inşallah başarılı bir şekilde hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

BİRÇOK ESER KAZANDIRDIK

Açılışı yapılan 99 eser arasında hastaneler, alt ve üst geçitler ve Millet Bahçeleri gibi birçok eserin olduğunu ifade eden Kurum “Konyamızı çevre, şehir ve ekonomik bakımdan cazibe merkezi yapmak için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.