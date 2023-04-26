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Politika

Küstahlıkta sınır tanımıyor! HDP'li Buldan bu kez de Togg'u hazmedemedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yerli ve milli üretimlere olan rahatsızlığı günden güne artarak devam ediyor. Son olarak Togg'dan rahatsız olan Buldan, 'Sizin milli yerli bir otomobiliniz var ya Togg, işte 14 Mayıs sabahı sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz' dedi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Küstahlıkta sınır tanımıyor! HDP'li Buldan bu kez de Togg'u hazmedemedi
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmasında Türkiye'nin gururu, yüzyılın projesi Togg'u hedef aldı.

Buldan, teslimatlardan sonra yollarda sık sık görülecek olan Togg'u hazmedemeyen isimler arasına girdi.

Yerli ve milli otomobil hakkında skandal ifadeler kullanan Buldan, seçim sonrası hükümeti Togg'a bindirip yolcu edeceğini söyledi:

Buradan sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Kadınlar değiştirecek, dönüştürecek, yönetecek, nokta. Kadınlar yönetecek, sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi yöneteceğiz, kadınlar olarak yöneteceğiz. Parlamentoda da yaşamın her alanında da kadınlar olarak biz bu ülkeyi yönetmeye adayız.

Sizin milli yerli bir otomobiliniz var ya TOGG, işte 14 Mayıs sabahı sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz.

  • pervin buldan

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