'Kutlu davamızın birer neferiyiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı’nda önemli mesajlar verdi:

İSLAM DÜŞMANLARI: İslam ve insanlık düşmanları, ramazan sevincimize gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyor. İsrail yönetimi abluka ve ambargoyla açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’ye yine bomba yağdırıyor. Suriye’nin eli kanlı rejimi, İdlib’te yaşayan sivilleri, hastane ve okulları bu ramazan gününde varil bombalarıyla vurmakta hiçbir beis görmüyor. Mesele Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldıranlar, Gazze’deki saldırının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala üç maymunu oynuyor. Basın özgürlü kılıfı altında terör örgütü üyelerine bile sahip çıkanlar, kameralar önünde gerçekleştirilen bu saldırıyı görmezdengeliyor. Bunun adı zulme ortak olmaktır.

MESELE SANDIK DEĞİL: Menfaatleriyle temel insani değerler arasında bir seçim yapma konusunda Batı ülkeler tercihlerini hep olduğu gibi ya dolara ya petrole yatırıyor. İstanbul seçimleriyle ilgili YSK kararından sonra yapılan açıklamaların da aynı bakış açısının ürünü olduğunu görüyoruz. Burada mesele ne sandıktır ne milli iradedir ne de Türkiye’nin demokrasi mücadelesine destek vermektir. Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu, ‘Nasıl böyle bir şey olabilir’ diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? Bakın, 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edilebiliyor. Bizde ise sadece müracaat edişimiz bile Batı’yı rahatsız ediyor. Bu, bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir.

MİLLET GEREĞİNİ YAPACAK: Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değil. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez. Seçimle işbaşına gelmiş Venezuela Devlet Başkanını devirmeye çalışanlar, bize demokrasiden bahsedemez. İsrail terörüne seslerini yükseltmeyenler, Seçim Kanunu çerçevesinde yürüttüğümüz hak mücadelesine laf edemez. Allah’ın izniyle milletimiz bu baskılara, bu tehdit diline boyun eğmeyecektir. Türk milleti nasıl 15 Temmuz’da gerektiğinde canı pahasına iradesine sahip çıkmışsa, 23 Haziran’da da özgür iradesiyle tercihini yapacaktır.

FİTNEYİ ARAMIZA SOKMADIK: Biz bugüne kadar tüm saldırıların üstesinden birbirimize kenetlenerek geldik, fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize asla leke sürdürmedik. İşte şimdi de şu anda karşımızda olan zihniyet bakıyorsunuz FETO’nun ağzıyla konuşuyor, bir yerlere mesaj veriyor. Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz. Bulunduğumuz makamlardan azade olarak, hepimiz inandığımız, yolunda ömrümüzü harcadığımız kutlu davamızın birer neferiyiz. İç muhasebemizi yapacak, tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek, daha kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz.