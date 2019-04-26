'Kuvvetler ayrılığı çatışma değildir'

Arslan, “Anayasa Mahkemesine göre kuvvetler ayrılığı ilkesi, erklerin birbirleriyle bağlantısız bir şekilde çalışmaların değil, aksine kendi anayasal yetkilerini kullanarak işbirliği içinde çalışmalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda kuvvetler ayrılığı, hiçbir şekilde kuvvetler çatışması değildir” dedi.

PARALEL YAPIDAN DA BAĞIMSIZ

Arslan, AYM’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada anayasal kimliğin temel unsurlarından olan hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığının, yargının yasama ve yürütmeden bağımsız olmasını gerektirdiğini vurguladı. Arslan, “Son yıllarda yaşadığımız tecrübeler, yargının sadece yasama ve yürütmeye karşı değil, aynı zamanda her türlü paralel yapı ve oluşuma karşı da bağımsız olması gerektiğini göstermiştir. Hakim, hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet edemez” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ SİSTEMİN ALAMETİFARİKASI

Arslan, Türkiye’de anayasa yargısında önemli bir evrenin 2017 anayasa değişikliğiyle başladığına işaret ederek Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasallık denetimi yetkisinin Anayasa Mahkemesi’ne verildiğini belirtti. Arslan, Anayasa Mahkemesinin görev alanının, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimini de içine alacak şekilde genişletildiğini anlattı. “Anayasa değişikliğiyle benimsenen yeni sistemin en önemli kurumunun, tabir yerindeyse ‘alametifarikası’ Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir” diyen Arslan, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasallık denetiminin, yeni sistemin üzerine dayanması gereken denetleme ve dengeleme mekanizması bakımından hayati derecede önemli olduğuna dikkati çekti. Daha sonra Erdoğan ile bazı konuklar, Arslan’ın makamında bir süre sohbet etti.

KABİNE ÜYELERİYLE MUHALEFET DE HAZIR BULUNDU

AYM Başkanı Arslan ile Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Engin Yıldırım konukları kapıda karşıladı. Törene, Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtay Başkanvekili Mehmet Kürtül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri ile yabancı konuklar katıldı.

Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş töreninde protokolde yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Protokoldekilerin ellerini sıkan Erdoğan, daha sonra kendisi için ayrılan koltuğa geçti. Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın açılış konuşmasını dinledi.