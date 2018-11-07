Laos’ta ilk Türk elçiliği açıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında gittiği Laos’ta Türkiye’nin diplomatik temsilciliğini törenle açtı.
Törende Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith yanı sıra Türkiye’nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay yer aldı. Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Laos’taki diplomatik misyonunun açılışını yapma ayrıcalığını taşıması nedeniyle onur duyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Buradakiyle birlikte, ASEAN üyesi ülkelerin tamamında büyükelçiliğimiz oldu. Türkiye, geçen yıl Manila’da ASEAN ile sektörel diyalog ortağı olmuştu. Henüz bu statüyü elde etmeden önce sunduğumuz yol haritasını birlikte uyguluyoruz. Bizim için ASEAN bölgesi ve Asya çok önemli” diye konuştu. Çavuşoğlu, Viyentiyan’daki ile Türkiye’nin dünya genelindeki diplomatik misyon sayısının 240’a çıktığını, misyon sayısı bakımından Türkiye’nin beşinci sırada olduğunu aktardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.