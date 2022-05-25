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Politika

Lapid'den Türkiye açıklaması: Yeniden başlatmak için anlaştık

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Lapid, 'Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık.' dedi.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:21 - Güncelleme:
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Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kovid-19 salgını ve siyasi gerilim zamanında da iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştiğine işaret eden Lapid, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomasi ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz." dedi.

İki ülke arasında "iş dünyasından iş dünyasına, halktan halka" ilişki kurmak istediklerini aktaran Lapid, "iki ülkenin karşılıklı bölgesel ve küresel avantajlarından yararlanacaklarını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Sayın Bakan'la görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık. İki taraf arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması için çalışacağız." diye konuştu.

Diplomasinin ötesinde İsraillilerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Lapid, her gün onlarca uçakla binlerce İsraillinin Türkiye'ye gittiğini belirtti.

Lapid, ziyareti ve "verimli, dürüst, üretken" diyaloğu için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, bugün iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gelecek yıllara uzanan yeni bir çerçeve çizdiklerini kaydetti.

  • İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid
  • Türk Dışişleri Bakanlığı
  • ekonomik komisyon girişimi

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