Lavrov: TSK’nın Suriye’deki varlığı ‘Astana’ya uygun

17 EYLÜL MUTABAKATI

Lavrov, Sputnik’e verdiği röportajda, “17 Eylül’de Soçi’de imzalanan Mutabakat belgesinde yer alan İdlib hakkındaki Rus-Türk anlaşmalarına varılması, Suriye’nin o bölgesinde gerilimi azaltma bölgesinin kurulması ve onun içine Türk, dışına da Rus ve İran gözetim noktalarının kurulması konusunda Astana süreci çerçevesinde kabul edilen önceki kararlar sayesinde mümkün oldu. Böylelikle Türk askerlerinin Suriye’nin o bölgesindeki varlığı konusunda, Soçi Mutabakatı’nı takdirle karşılayan Suriye hükümetiyle mutabakat sağlanmış durumda. Astana formatının üçüncü garantörü olan İran da ona destek verdi” ifadelerini kullandı.