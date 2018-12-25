Lavrov: TSK’nın Suriye’deki varlığı ‘Astana’ya uygun
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi zirvesinde imzalanan belge sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib bölgesindeki varlığı konusunda Suriye hükümeti ile mutabakat sağlandığını söyledi.
17 EYLÜL MUTABAKATI
Lavrov, Sputnik’e verdiği röportajda, “17 Eylül’de Soçi’de imzalanan Mutabakat belgesinde yer alan İdlib hakkındaki Rus-Türk anlaşmalarına varılması, Suriye’nin o bölgesinde gerilimi azaltma bölgesinin kurulması ve onun içine Türk, dışına da Rus ve İran gözetim noktalarının kurulması konusunda Astana süreci çerçevesinde kabul edilen önceki kararlar sayesinde mümkün oldu. Böylelikle Türk askerlerinin Suriye’nin o bölgesindeki varlığı konusunda, Soçi Mutabakatı’nı takdirle karşılayan Suriye hükümetiyle mutabakat sağlanmış durumda. Astana formatının üçüncü garantörü olan İran da ona destek verdi” ifadelerini kullandı.
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