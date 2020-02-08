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Politika

İletişim Başkanı Altun: Türk milleti Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek

İletişim Başkanı Altun, 'Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir.' dedi.

08.02.2020  18:15 - Güncelleme: 08.02.2020  20:43

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, yaptığı yazılı açıklamayla, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı malum ifadeleri en sert biçimde kınıyoruz" ifadesini kullanan Altun, şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamaların, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebileceğini belirtti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkü'nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."

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