Libya hamlesi Yunan Rum gasbını açık etti

Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması, Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki deniz alanı gaspını açık etti. GKRY ve Yunanistan, Seville Haritası ile Türkiye MEB’inde 148 bin km2’lik alanı gasp etmek istedi. GKRY’nin, Mısır-İsrail-Lübnan’dan gasp ettiği alan 30 bin 57 km2 olurken, Yunanistan’ın Libya’dan gasp ettiği alanın ise 39 bin km2 olduğu ortaya çıktı. Yunanistan ve GKRY, hakkaniyet ilkesini aykırı olarak Doğu Akdeniz’de yaklaşık 217 bin km2’lik alanda hak iddiasında bulundu. Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma, Doğu Akdeniz’de oynanan oyunu bozarken, kıyıdaş ülkelerin hak kaybını da açığa çıkardı. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Dr. Cihat Yaycı başta olmak üzere deniz hukuku uzmanları, hidro karbon yataklarıyla zengin alanda ülkelerin “diyagonal hat” hesaplamasıyla uğradıkları kayba dikkat çekti. Türkiye’nin hak ve menfaat kaybına uğramaması maksadıyla bir takım hukuki ve teknik önerilerde bulunan uzmanlar; Libya, Mısır, İsrail ve Lübnan’ın kayıplarına da vurgu yaptı. Deniz hukuku uzmanlarına göre, uluslararası hukuka uygun hak ve menfaatleri doğrultusunda Doğu Akdeniz’de yeni bir deniz yetki alanları haritası oluşturulması halinde, GKRY ve Yunanistan’ın deniz yetki alanlarında gasp ettiği alanı da ortaya çıkardı. Uzmanlara göre; Libya dışında adı geçen diğer ülkeler, Yunanistan ve GKRY yerine Türkiye ile yetki sınırlandırma anlaşmaları imzalamış olsalardı daha kazançlı çıkacaklardı. Libya, Türkiye ile antlaşma imzalayarak, Yunanistan ile imzalayacağı bir sınırlandırma anlaşmasına nazaran 16 bin 700 km² daha fazla bir yetki alanına sahip oldu. Libya’nın bu kazancı sadece bununla da sınırlı kalmayarak, bu antlaşma aynı zamanda Yunanistan ile anakaralar esas alınarak bir sınırlandırma antlaşması yapılmasına zemin hazırlayacağından, Girit Adası güneyindeki deniz yetki alanı kazancı yüzde 62 artarak asgari 39 bin 000 km²‘ye ulaşabilecektir. Uzmanlar, Yunanistan’ın oldu bittilerle bu 39 bin km2’lik alanı gasp ettiğine dikkat çekti. Libya’nın Mısır sınırından Derne’ye kadar olan kıyıları ile Türkiye’nin Deveboynu Burnu’ndan itibaren doğuya uzanan kıyılarının karşılıklı olduğunu ifade eden uzmanlar, Mısır’ın GKRY ile yaptığı anlaşma ile kaybının 21 bin 500 km2’de olduğunu tespit etti. GKRY’nin gasp ettiği bu alanda Glaucus adlı zengin hidrokarbon keşfi bulunuyor. Uzmanlar, “Bu da Mısır’ın geleceğinden çalınmış 100 milyar dolarlık bir rezerv demektir” değerlendirmesi yaptı.

İSRAİL’DEN 217 BİN KM2

Karşılıklı kıyıları bulunan Türkiye ve İsrail bir sınırlandırma antlaşması imzalamaları durumunda, GKRY’nin sahiplendiği parsellerden 12’nin tamamı, 8, 9 ve 11’in büyük kısmı ve 1, 7 ve 10’un bir kısmı İsrail’in olurken, Türkiye de Kıbrıs’ın güneyinde deniz yetki alanlarına sahip olabilecek.GKRY ve Yunanistan, Seville Haritası ile Türkiye MEB’inde 148 bin km2’lik alanı gasp etmek istedi. GKRY’nin, Mısır-İsrail-Lübnan’dan gasp ettiği alan 30 bin 57 km2 olurken, Yunanistan’ın Libya’dan gasp ettiği alanın ise 39 bin km2 olduğu ortaya çıktı. Yunanistan ve GKRY, hakkaniyet ilkesini aykırı olarak oldu bittilerle Doğu Akdeniz’de yaklaşık 217 bin km2’lik alanda hak iddiasında bulundu.